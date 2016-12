Bundesliga: Aubameyang, tripletta all'esordio col Borussia Dortmund

Meglio di così la nuova avventura di Pierre Aubameyang in Bundesliga non poteva cominciare. Tre gol in casa dell'Augsburg e primo pallone firmato dai compagni portato a casa per il giovane attaccante del Gabon cresciuto nelle giovanili del Milan. Proprio i rossoneri avranno qualche rimpianto ora più che mai nel vedere il loro gioiellino, dopo averlo ceduto al Saint Etienne per 1 milione di euro, fare le fortune dei vicecampioni d'Europa. Il quattro a zero finale porta la firma di Lewandowski dal dischetto. La sfida al Bayern Monaco è già lanciata.

Nelle altre, grande ritorno in Bundesliga dell'Hertha Berlino che all'Olympiastadion rifila un tennistico 6-1 all'Eintracht Francoforte con Ramos e Allagui autori di una doppietta a testa. Bene anche il Bayer Leverkusen dell'ex Inter Donati che davanti al proprio pubblico supera 3-1 (Kiessling, Son, Sam) il Friburgo. Vittoria 2-0 dell'Hannover contro un Wolfsburg ridotto in nove, mentre tra Hoffenheim e Norimberga arriva un 2-2 ricco di spettacolo. Fatica il Werder Brema, che vince 1-0 in casa dell'Eintracht Braunschweig solo grazie a un gol di Junuzovic a 8' dalla fine.

