L'Inter sfida il real Madrid, ma Mazzarri è preoccupato 

- Stasera l'sfida ila St. Louis nell'ultima amichevole della tournée Usa, manon si aspetta miracoli. "Sarebbe stato bello che questa partita, per il fascino che può riservare, fosse stata giocata in un'altra situazione. Dovrò forse cambiare anche qualche giocatore per il recupero dopo la Juventus e dovendo anche tenere conto di coloro che saranno impegnati con le rispettive nazionali e che andranno via", ha detto.

"Tutte queste cose fanno si che la partita non si possa preparare nel migliore dei modi, ma rientra comunque nel contesto di una bella preparazione che abbiamo fatto e della bella esperienza fatta in Usa. Certo sarebbe brutto fare una partita che non rientra nei nostri normali standard", ha aggiunto.

La sfida tra Inter e Real è anche quella tra Mazzarri e Ancelotti. "Lui è ha vinto tanto, io devo ancora fare tanto. Panchine importanti le sto avendo anche io come quella che ho adesso, ma sono situazioni un pochino diverse", si è premurato di dire l'allenatore nerazzurro.

Che spera di trovare un avversario pronto a fare un po' di turnover: "Speriamo... Hanno talmente tanti giocatori importanti che è inutile parlare dei singoli. Io voglio vedere i ragazzi che farò giocare anche dall'inizio e voglio vedere come si comporteranno e se riusciremo a tenere botta, anche adesso, a una squadra come il Real". Comunque vada, il bilancio americano è positivo. "Secondo me, fino ad ora abbiamo fatto tutto molto bene. Quello che mi interessava era vedere la disponibilità di tutti i componenti della rosa e questa c'è stata. Sono contento di tutto quello che abbiamo fattto, ora bisognerà smaltire il fuso orario e essere pronti per l'impegno in Coppa Italia dove dobbiamo avere una condizione più accettabile. La preparerò senza i nazionali? Si, questi sono problemi che esistono, ma noi dobbiamo passare il turno e poi farci trovare pronti per la settimana tipo che ci porterà agli impegni in campionato", ha concluso.