Ligue 1: il Psg stecca all'esordio

- Ilnon va oltre l'1-1 sul campo delal debutto nella Ligue 1 2013-2014. Cabella al 10' porta in vantaggio i padroni di casa, Maxwell al 60' pareggia i conti per la squadra di Blanc. Edinson Cavani, neo acquisto dei campioni di Francia, parte dalla panchina ed è entra solo negli ultimi 20 minuti. Il Matador va solo vicino al gol. Montpellier in 10 dal 71' per il doppio giallo a El Kaoutari.