Napoli, segna Higuain e il Benfica va ko

LA PARTITA Un trofeo è un trofeo che si parli di estate o di altre stagioni. La MSC Cup è andata al Napoli che al San Paolo ha mostrato al pubblico ampi sprazzi di bel calcio contro un avversario tosto (e testa di serie in Champions) come il Benfica. Il 4-2-3-1 di Benitez ha dato i primi frutti regalando belle giocate soprattutto nel primo tempo. I nuovi meccanismi stanno entrando nella testa dei giocatori e se le gambe girano, le occasioni non mancano. Contro il Benfica è arrivata una bella vittoria, meritata al netto dei numerosi interventi di Artu e orchestrata sul gioco sugli esterni e nell'uno contro uno. Il gol di Higuain, decisivo, è la ciliegina sulla torta di una serata di festa che proietta il Napoli ai grandi palcoscenici d'Europa, con la bombetta nel finale: il rinnovo di Hamsik fino al 2018. Per la serie "non si scherza".

LA CRONACA

- 88' BENFICA Palo di Djuricic

- 85' Ritmi abbassati e squadre lunghe. Ci prova Djuricic per il Benfica ma senza pretese

- 78' NAPOLI Palo di Calaiò di testa.

- L'argentino lascia il campo. Standing ovation per lui

- 70' GOL DEL NAPOLI! HIGUAIN! Esplode la festa al San Paolo per il gol più atteso, l'argentino ribadisce in rete un tiro sporco di Armero

- 69' NAPOLI Altro tiro dalla distanza con Dzemaili, ancora Artur si disimpegna bene

- 66' NAPOLI Conclusione d'esterno di Pandev, troppo centrale

- 62' NAPOLI Bella giocata di Mertens con un grande stop, prova il tiro a giro ma Artur respinge bene

- 55' Possesso palla del Benfica che cerca di controllare la partita. Il Napoli sembra calato di intensità

- 49' NAPOLI Gran cross di Armero dalla sinistra, inserimento di Mertens e colpo di testa a botta sicura incredibilmente a lato

Sei cambi per il Napoli a inizio ripresa, cambia volto anche il Benfica

Fine primo tempo

- 44' GOL DEL BENFICA! LUISAO! Colpo di testa del brasiliano su punizione dalla sinistra, è 1-1.

- 37' BENFICA Giocata di Perez sui 30 metri e destro che finisce alto

- 35' NAPOLI Ancora una bella apertura di Higuain per Insigne, l'esterno è egoista e trova solo l'angolo

- 33' Fase di studio con le due squadre che non riescono a rendersi pericolose

- 25' NAPOLI Punizione dalla sinistra di Insigne, Artur smanaccia in angolo. Sugli sviluppi ancora Insigne pesca Callejon in area, ma lo spagnolo calcia male

- 17' NAPOLI Grande tiro di Insigne dai 25 metri che impegna Artur in angolo

- 15' Il ritmo degli azzurri si è abbassato, buone iniziative di Markovic per il Benfica

- 9' NAPOLI Higuain di forza sulla sinistra, conclusione debole da posizione defilata

Grande azione degli uomini di Benitez che sbloccano il risultato.

- 6' GOL DEL NAPOLI! BEHRAMI! Bella palla di Insigne dalla sinistra, inserimento dello svizzero che di testa segna l'1-0.

- 4' NAPOLI Grande apertura di Higuain per Insigne il cui tiro è ribattuto dalla difesa

- 2' Inizio a ritmi alti per le due squadre, Benfica aggressivo e tiro di Perez alto.

Inizia la partita

- Grande entusiasmo al San Paolo: formazioni, inno e inizio partita

- Benitez lancia Higuain dal primo minuto. Il San Paolo è in fermento per un'amichevole dal forte sapore di Champions. Ultimi preparativi prima dell'inizio del match con lo spettacolo delle nuove cheerleaders

IL TABELLINO

Napoli-Benfica 2-1

Napoli (4-2-3-1): Reina (1' st Rafael); Mesto (1' st Maggio), Britos (1' st Cannavaro), Albiol (27' st Gamberini), Zuniga (1' st Armero); Behrami (33' st Radosevic), Inler (1' st Dzemaili); Callejon (39' st Novothny), Hamsik (15' st Pandev), Insigne (1' st Mertens); Higuain (27' st Calaiò). A disp.: Rafael, Colombo. All.: Benitez.

Benfica (4-3-3): Artur; Pereira, Garay, Luisao, Bruno Cortez; Perez, Matic, Suleimani; Rodrigo, Markovic, Gaitan. A disp.: Oblak, Paulo Lopes, Vitoria, Mitrovic, Almeida, Ola John, Djuricic, Andre Gomes. All.: Jorge Jesus.

Arbitro: Russo

Marcatori: 6' Behrami (N), 44' Luisao (B), 25' st Higuain (N)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno