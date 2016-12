Italia-Argentina: i convocati di Prandelli 

foto LaPresse 20:24 - Prandelli richiama Osvaldo. L'attaccante della Roma è stato infatti inserito nella lista dei 27 convocati per l'amichevole con l'Argentina del 14 agosto in onore di Papa Francesco. Il ct della Nazionale ha chiamato anche i milanisti Balotelli, nonostante la piccola contrattura, ed El Shaarawy. Rientrano anche gli Under 21 Verratti, Florenzi e Insigne. In difesa riecco Ranocchia e De Silvestri, assente da Italia-Far Oer del settembre 2010. richiama. L'attaccante della Roma è stato infatti inserito nella lista dei 27 convocati per l'amichevole con l'del 14 agosto in onore di Papa Francesco. Il ct della Nazionale ha chiamato anche i milanisti, nonostante la piccola contrattura, ed El Shaarawy. Rientrano anche gli Under 21 Verratti, Florenzi e Insigne. In difesa riecco, assente da Italia-Far Oer del settembre 2010.

Quello con l'Argentina sarà un test importante in vista delle due gare di qualificazione al Mondiale del 6 e del 10 settembre, la prima a Palermo contro la Bulgaria, la seconda a Torino contro la Repubblica Ceca. Gli azzurri si raduneranno lunedì alle 13 e martedì a mezzogiorno Italia e Argentina saranno ricevute in udienza da Papa Francesco nella Sala Clementina in Vaticano. E proprio in relazione all'incontro con il Papa, dalla Figc negano l'ipotesi, avanzata dal quotidiano argentino Clarin, secondo cui i giocatori potrebbero improvvisare una partitella in uno dei cortili del Vaticano.