Europa League: Fiorentina-Grasshopper e Udinese-Slovan Liberec 

. Sono questi gli accoppiamenti delle due squadre italiane, che saranno impegnate nei playoff di. Le partite di andata si giocheranno giovedì 22 agosto, quelle di ritorno il 29. La Fiorentina disputerà la prima partita in trasferta, l'Udinese in casa. Un sorteggio non semplice visto che gli svizzeri di Zurigo e i cechi hanno esperienza in Europa e buone qualità.

Il Grasshopper è reduce dall'eliminazione nel terzo turno preliminare di Champions League contro il Lione, mentre lo Slovan Liberec nel 2003 mise in difficoltà il Milan, sempre nel preliminare di Champions, superato grazie a un gol di Inzaghi in trasferta. Insomma, non gli ultimi arrivati, anche se Fiorentina e Udinese sono chiaramente favorite. "Affrontiamo una squadra che ha esperienza a livello europeo - ha commentato l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella - . E' uscita in fase avanzata con il lavoro avendo già giocato partite di un certo livello. Sicuramente è tra le peggiori che ci sarebbe potuta capitare per il tasso tecnico. La nota positiva è a livello logistico per gli spostamenti, in quanto giocando il giovedì sera i tempi di recupero sarebbero stati più limitati se avessimo dovuto sostenere una trasferta più distante". Sulla stessa lunghezza d'onda l'allenatore dell'Udinese, Francesco Guidolin: "Sicuramente si alza il livello di difficoltà. Affronteremo una squadra che gioca un campionato di buon livello come quello della Repubblica Ceca che di recente ha ottenuto ottimi risultati come il titolo vinto nel 2012 e il terzo posto dell'ultima stagione. Non sono sprovveduti. Nelle coppe europee per sperare di superare il turno bisogna fare bene su due partite, è indifferente dove si gioca prima. L'importante sarà dare il massimo sia all'andata che al ritorno". La Lazio, terza squadra italiana impegnata in Europa League come detentrice della Coppa Italia è già ammessa alla fase a gironi.

Tutti gli accoppiamenti dei playoff:

Kuban Krasnodar-Feyenoord

Vojvodina-Sheriff

Sevilla-Slask Wroclaw

Trabzonspor-Kukesi

Esbjerg-Saint Etienne

Grasshopper-Fiorentina

Partizan-Thun

Nomme Kalju-Dnipro Dniprotesk

Udinese-Slovan Liberec

Zulte Waregem-APOEL

Rapid Vienna-Dila Gori

Tromso-Besiktas

Pandurii-Braga

Aktobe-Dynamo Kiev

Swansea-Petrolul Ploiesti

Atromitos-AZ Alkmaar

FH-Genk

Elfsborg-Nordsjaelland

Salzburg-Zalgiris Vilnius

Qarabag-Eintracht Frankfurt

Minsk-Standard Liegi

Jablonec-Real Betis

Rijeka-Stoccarda

Chornomorets Odesa-Skenderbeu

Maccabi Tel Aviv-PAOK

St. Gallen-Spartak Mosca

Maccabi Haifa-Astra Giurgiu

Dinamo Tblisi-Tottenham

Estoril Praia-Pasching