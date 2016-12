Milan: compleanno speciale, Inzaghi festeggia 40 anni

foto LaPresse 12:56 - Giornata speciale in casa Milan: Filippo Inzaghi compie 40 anni. L'ex attaccante rossonero, attualmente sulla panchina della formazione Primavera, viene festeggiato dal sito del Milan con un messaggio d'auguri. "Il 9 agosto di 40 anni fa nasceva uno dei rossoneri fondamentali per la storia del club: Pippo Inzaghi. Ogni milanista, in cuor suo e sui social network, oggi fa gli auguri più sinceri al suo Superpippo. Buon compleanno e tanti auguri!". - Giornata speciale in casacompie. L'ex attaccante rossonero, attualmente sulla panchina della formazione, viene festeggiato dalcon un messaggio d'auguri. "Il 9 agosto di 40 anni fa nasceva: Pippo Inzaghi. Ogni milanista, in cuor suo e sui social network, oggi fa gli auguri più sinceri al suo Superpippo. Buon compleanno e tanti auguri!".

Inzaghi, ormai alla sua seconda stagione nelle vesti di allenatore (lo scorso anno era sulla panchina degli Allievi) è stato uno dei bomber più importanti della storia (recente e non) del Milan: ha indossato la maglia rossonera dal 2001 al 2012, segnando 126 gol in 300 partite ufficiali. Con il club di via Turati ha vinto due Champions League (segnando una doppietta nella finale del 2007 ad Atene contro il Liverpool), un Mondiale per club, due Supercoppe europee, due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.