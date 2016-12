Comincia la Ligue 1, sfida a distanza tra Cavani e Falcao

foto LaPresse Correlati Bundesliga al via con il Bayern 17:21 - E' il giorno del via della Ligue 1, il campionato francese, con l'atteso duello tra il Paris Saint Germain campione in carica dello sceicco qatariota Al-Thani e gli sfidanti del Monaco neopromosso foraggiato dai quattrini del magnate russo Rybolovlev. Il Psg debutta questa sera alle 20.30 in casa del Montpellier, campione nel 2012: i parigini di Blanc potranno contare sui nuovi arrivi Cavani (inizialmente in panchina), Marquinhos e Digne.

I nuovi arrivi aggiungono valore a una squadra già fortissima con Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti e Lavezzi, hanno iniziato bene la stagione conquistando la Supercoppa battendo in rimonta il Bordeaux a Libreville, in Gabon.



Sabato alle 21 sono in programma sette gare. Il Monaco di Claudio Ranieri, con le stelle Falcao, Moutinho, James Rodriguez e gli esperti Toulalan, Abidal e Carvalho, fa il suo rientro ufficiale nella massima serie sull'ostico campo del Bordeaux. Il Lille esordisce in casa contro il Lorient mentre il Lione, che ha superato il terzo turno preliminare di Champions League con qualche affanno contro il Grasshoppers, parte alla Gerland contro il Nizza. Due gare domenica: alle 17 l'Ajaccio allenato da Fabrizio Ravanelli esordisce in casa col Saint Etienne mentre alle 21 c'è Guingamp-Marsiglia.