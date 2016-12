Champions League: il Milan pesca il Psv Eindhoven

I PLAYOFF

DINAMO ZAGABRIA-AUSTRIA VIENNA

LUDOGORTZ RAZGRAD-BASILEA

VICTORIA P.-MARIBOR

SHAKHTER K.-CELTIC

STEAUA B.-LEGIA VARSAVIA



LIONE-REAL SOCIEDAD

SCHALKE 04-METALIST

PACOS DE FERREIRA-ZENIT

PSV EINDHOVEN-MILAN

FENERBAHCE-ARSENAL



Non è insomma andata benissimo. Gli olandesi erano la squadra con il coefficiente più alto tra le non teste di serie e sono reduci da un passaggio del turno facile facile contro il Waregem. L'uomo più pericoloso per il Milan - anche perché lo affrontò nell'ultimo scontro diretto facendolo soffrire moltissimo - è Park Ji-sung, ritornato alla base dopo qualche stagione in Inghilterra. La punta è Matavz, altro brutto cliente, ma per resto il Psv si è smantellato non poco in quest'ultima sessione di mercato con le cessioni di Strootman, Mertens e Lens, i giocatori che di fatto hanno contribuito, qualche mese fa, a eliminare il Napoli dall'Europa League. Contro gli olandesi ci sarà Mario Balotelli: gli esami al polpaccio hanno dato esito negativo. E questa, ovviamente, è la notizia migliore che Allegri potesse attendersi oggi. L'altra buona notizia è il ritorno a San Siro. Le date sono: andata 20-21 agosto, ritorno 27-28.



Non è stato solo il Milan, però, a non essere particolarmente fortunato. Le palline delle urne sono impazzite e hanno messo di fronte tutte le migliori. L'Arsenal, abbinato al Fenerbahce, non farà una passeggiata e non farà una passeggiata nemmeno il Lione contro la Real Sociedad. Decisamente meglio è andata allo Zenit di Spalletti, che se la vedrà contro la cenerentola Pacos de Ferreira. Lo Schalke, infine, dovrà attendere ancora qualche giorno per sapere se l'avversario sarà il Metalist o, visto il caos scommesse che ha coinvolto la squadra, il Paok Salonicco.