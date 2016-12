Bundesliga: si parte. Subito in campo il Bayern di Guardiola

foto LaPresse

16:24

- Scatta questa sera laAlle ore 20.30 all'Allianz Arena ilcampione di Germania e d'Europa in carica ospita ilper la prima giornata. La squadra di, chiamato a raccogliere l'eredità di Jupp Heynckes, è la grande favorita per ripetersi sia in patria che in Europa. Sul mercato ha preso, gioielli giovani e in linea con la politica del club bavarese.