23:22

- Unaimballata e sottoritmo ha rimediato una brutta sconfitta contro ilneopromosso nella Liga. A El Madrigal i viola dihanno subito il ritmo degli iberici per tutti i novanta minuti uscendo dal campo con un netto 2-0 frutto di un gol per tempo. "Sottomarino giallo" in vantaggio al 29' condopo una discesa di Dos Santos. A cinque dalla fine poi il raddoppio die traversa nel recupero di Perbet.