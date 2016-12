Amichevoli: Torino in rimonta, Novara ko

foto LaPresse 21:11 - Bel successo in rimonta per il Torino che vince 2-1 il derby piemontese con il Novara. Sul manto sintetico dello stadio Piola, la formazione di casa allenata da Aglietti parte molto bene contro un Toro imballato nel 3-5-2 con El Kaddouri dietro a Cerci e Meggiorini e al 10' sblocca subito il risultato con Pablo Gonzalez che sfrutta l'errore di posizione di D'Ambrosio, sbuca sul secondo palo e insacca. D'Ambrosio e Larrondo firmano il sorpasso. - Bel successo in rimonta per il. Sul manto sintetico dello stadio Piola, la formazione di casa allenata da Aglietti parte molto bene contro un Toro imballato nel 3-5-2 con El Kaddouri dietro ae al 10' sblocca subito il risultato conche sfrutta l'errore di posizione di D'Ambrosio, sbuca sul secondo palo e insacca.firmano il sorpasso.

Ma torniamo alla partita. La migliore chance per i granata arriva al 37' quando un colpo di testa di D'Ambrosio, su punizione di El Kaddouri, finisce fuori di poco.



Nella ripresa è un altro Torino, con gli innesti di Vives, Maksimovic, Immobile e Larrondo. Al 3' arriva l'1-1 e lo firma D'Ambrosio che controlla l'assist di Vives e realizza con un diagonale tra le gambe del portiere. Al 18', dopo un errore di Vives a tu per tu col portiere, Larrondo firma il 2-1 con un bel pallonetto a scavalcare il portiere. Pregevole l'assist filtrante di Immobile. Da lì in avanti il Toro si limita a controllare contro un Novara zeppo di giovani e con la testa già al match di Coppa Italia col Grosseto.



"C'era un po' di stanchezza per i 28 giorni di ritiro. E' stata una gara utile, dobbiamo migliorare dove abbiamo fatto degli errori, e ripartire dalla buone cose fatte vedere. Molti giocatori sono nuovi, altri non sono abituati a fare certi movimenti. Abbiamo preso gol in contropiede ma sul piano difensivo sono soddisfatto, mentre sul piano offensivo siamo riusciti a fare cose buone", ha detto il tecnico del Torino Ventura ai microfoni di Sportitalia.