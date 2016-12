Napoli, ecco Reina e Albiol: "Benitez è una sicurezza"

- Giornata di presentazione in casa Napoli con le prime parole ufficiali di. "ha fatto pressioni per farmi venire a Napoli, lui e Mou sono i più vincenti dell'ultimo decennio. Faremo un grande campionato". Convinto anche il portiere ex Liverpool: "Quando ho giocato al San Paolo mi sono emozionato. Voglio battere Buffon". Una parola anche su: "Posso solo dire che sarebbe un ottimo acquisto".

Il punto d'incontro tra i due spagnoli non poteva che essere un connazionale, in particolare chi li ha voluti al Napoli, Rafa Benitez. Un rapporto di stima reciproca: "Ho parlato col tecnico - ha spiegato Raul Albiol - prima di lasciare il Real. Mi ha voluto fortemente e giocherò dove vorrà lui. Mi sono sempre interessato alla scuola difensiva italiana e il Napoli ha una grande difesa. Al di là dei singoli siamo una squadra forte e faremo molto bene".

Sulla stessa linea il pensiero di Pepe Reina che con Benitez ha condiviso gli anni più belli della carriera al Liverpool. "Ha grande esperienza ed è cresciuto ulteriormente in questi anni, sono contento di ritrovarlo. Quando ho giocato al San Paolo è stato emozionante - ha rivelato il portiere -, cercherò di aiutare la squadra a essere ancora più competitiva. Rafael? Cresceremo insieme dandoci una mano a vicenda". La presenza di Benitez è una garanzia: "I risultati parlano per lui, ha sempre fatto bene ovunque è andato. Ci conosceremo piano piano, non possiamo farlo in pochi giorni, ma questo Napoli mi ricorda il Liverpool del 2005. Lo spogliatoio è ottimo, la qualità c'è, possiamo fare bene".