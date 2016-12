Francia, Abidal torna tra i convocati 

foto LaPresse 16:21 - Ha sofferto tantissimo, ma continua a prendersi le sue “rivincite” Eric Abidal. Dopo aver sconfitto un tumore al fegato, l'ex Barcellona - fresco neo capitano del Monaco - torna a vestire la maglia della Francia. Il ct Deschamps ha deciso di convocarlo per l'amichevole di mercoledì prossimo a Bruxelles contro il Belgio. "Abidal è un giocatore competitivo, non è un regalo" - ha detto il tecnico. Tra i convocati non figura lo juventino Pogba. - Ha sofferto tantissimo, ma continua a prendersi le sue “rivincite”. Dopo aver sconfitto un tumore al fegato, l'ex Barcellona - fresco neo capitano del Monaco - torna a vestire la maglia della Francia. Il ctha deciso di convocarlo per l'amichevole di mercoledì prossimo a Bruxelles contro il. "" - ha detto il tecnico. Tra i convocati non figura lo juventino

L'incubo sta tornando favola con gli interessi, ma una cosa sia chiara: la convocazione di Abidal in Nazionale non è una forma di regalo per il calciatore e per le pene che ha sofferto. Deschamps ha voluto ribadirlo con forza. "Ho parlato con lui a lungo e ho deciso di convocarlo - ha detto l'ex centrocampista della Juve in conferenza stampa -. Tutti voi conoscete la sua esperienza internazionale, la sua storia. Anche con i problemi che ha avuto, resta un giocatore competitivo e in grado di rappresentare il suo Paese. Non si tratta di un premio o di un regalo. Viene convocato perché lo merita".