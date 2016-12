Liverpool, pugno di ferro con Suarez. Uruguayano allontanato dalla prima squadra

Che la situazione potesse degenerare e trasformarsi nel classico braccio di ferro, era previsione fin troppo facile. E così è stato. Non sono bastati gli applausi - non ricambiati - dei tifosi del Liverpool per convincere Luis Suarez a tornare sui suoi passi. L'attaccante è irremovibile. Ha una posizione, la difende. Vuole andarsene. Con i fatti, con le parole. Le ultime, riportate in una intervista concessa al "Guardian", sono state inequivocabili, dirette: "L'anno scorso ho avuto l'opportunità di trasferirmi in un grande club europeo - ha detto l'uruguaiano -, ma ho deciso di rimanere a Liverpool con la promessa che se non ci fossimo qualificati per la Champions League mi avrebbero lasciato andare via. Ora voglio che rispettino quel patto".

Il Liverpool la pensa, evidentemente, in modo diverso. E la posizione dei Reds è suffragata dai fatti. Dai dinieghi. Due offerte, pure allettanti, dall'Arsenal e due "no" rispediti dritti dritti al mittente. Il secondo "picche" è arrivato in risposta alla famosa offerta da 40 milioni e una sterlina che, secondo Suarez, costituirebbe il tetto della clausola rescissoria presente nel suo contratto. Il Liverpool interpreta in altro modo. Quello giusto, secondo il presidente della Fpa Gordon Taylor che, citato dal "The Indipendent", chiarisce come la clausola permetta al calciatore di parlare con altri club ma non obbliga il Liverpool a vendere. Non sarebbe un buy-out, insomma. Roba districata, legale. Burocrazia.



In attesa di sbrogliare la matassa e capire chi vincerà il braccio di ferro - con l'Arsenal sempre alla finestra - il Liverpool cambia atteggiamento. Dalle parole di Gerrard della scorsa settimana ("Luis ripensaci e concedici un'altra stagione), alla "espulsione" momentanea dalla prima squadra. Dalla carota al bastone. La vera partita di Suarez, ora, si gioca fuori dal campo.