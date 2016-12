Guinness Cup, il Milan chiude al terzo posto 

foto LaPresse Correlati GALAXY STESI 2-0: LE FOTO DEL MATCH

Vola la Roma americana: 4-1 al Toronto 14:15 - Il Milan chiude al terzo posto la sua avventura americana nella Guinness International Champions Cup grazie al successo per 2-0 nella finalina contro i Los Angeles Galaxy. A Miami i rossoneri si impongono per 2-0 grazie alle reti, entrambe siglate nel primo tempo, di Balotelli al 17' e di Niang al 40'. Il dominio della squadra di Allegri è ribadito anche nella ripresa con una traversa di Muntari quasi allo scadere. - Ilchiude al terzo posto la sua avventura americana nellagrazie al successo per 2-0 nella finalina contro i. A Miami i rossoneri si impongono per 2-0 grazie alle reti, entrambe siglate nel primo tempo, di Balotelli al 17' e di Niang al 40'. Il dominio della squadra di Allegri è ribadito anche nella ripresa con una traversa di Muntari quasi allo scadere.

La prima rete vede Balotelli ricevere palla in area dopo un bel recupero in pressing alto di Poli, controllare la sfera e concludere con un destro rasoterra che batte Cudicini. I rossoneri continuano la pressione e si rendono molto pericolosi con El Shaarawy, che, imbeccato da Niang, si vede respingere il tiro dal portiere italiano. E' lo stesso Niang a portare poi il risultato sul 2-0 con una bella conclusione di sinistro dal limite dell'area. Nel secondo tempo è subito El Shaarawy a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione a botta sicura è respinta da un difensore. Ancora il "Faraone" protagonista di un episodio dubbio nell'area di rigore dei Galaxy, ma il direttore di gara lascia correre. A dieci minuti dal termine spavento per Balo che, dopo avere calciato, si accascia al suolo toccandosi il polpaccio destro. Momenti di apprensione, ma i si tratta solo di crampi: Super Mario può uscire dal campo sulle sue gambe. E' poi Muntari, al minuto 84, ad andare vicino al gol con una conclusione dalla lunga distanza che si stampa sulla traversa.