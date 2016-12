Parma: Cassano ispira, Amauri segna

foto LaPresse 10:55 - Il Parma si aggiudica il Memorial Andrea Antonelli, trofeo Frankie Garage, triangolare con Perugia e Livorno, per ricordare il pilota scomparso in un incidente in Supersport lo scorso 21 luglio. Allo stadio Curi gli uomini di Donadoni brillano soprattutto nel primo match, vinto per 1-0 grazie al gol di Amauri su assist di Cassano, la terza e decisiva partita contro il Perugia finisce 2-0 (Palladino, Okaka). Livorno-Perugia 1-0 (Bartolini). - Ilsi aggiudica il, trofeo Frankie Garage, triangolare con Perugia e Livorno, per ricordare il pilota scomparso in un incidente inlo scorso 21 luglio. Allo stadio Curi gli uomini di Donadoni brillano soprattutto nel primo match, vinto per 1-0 grazie al gol disu assist di, la terza e decisiva partita contro il(Palladino, Okaka). Livorno-Perugia 1-0 (Bartolini).

Funziona l'intesa tra la coppia d'attacco, Fantantonio spicca su tutti, offrendo una prova maiuscola, con tanta corsa a servizio della squadra e giocate ispirate. Da una sua invenzione nasce il gol di Amauri, il talento di Bari Vecchia serve un pallone al bacio che chiede solo di essere spinto in rete, il centravanti della Nazionale non se lo fa ripetere due volte e batte Bardi. Prima del gol i Ducali si erano resi pericolosi con Parolo e lo stesso Amauri, ma Bardi chiude la porta. Unico pericolo per Mirante un colpo di testa di Luci, troppo poco.

Nel secondo match tra Livorno e Perugia la spuntano i toscani di misura contro la squadra di Cristiano Lucarelli, partita senza grandi emozioni decide un gol di Bartolini al 44'. Nell'ultimo incontro tra gli umbri e il Parma gli allenatori stravolgono gli organici, Donadoni propone Morrone come difensore centrale e si affida alla coppia Palladino-Sansone in attacco. Proprio l'ex attaccante della Juventus sblocca la partita al 6', tiro a girare sul palo lontano e Stillo è battuto. Il raddoppio è firmato da Okaka che con un preciso rasoterra fissa il risultato sul definitivo 2-0 che vale ai ducali il primo Memorial Andrea Antonelli.