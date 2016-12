Champions League: cinquina Zenit, Psv senza problemi

foto LaPresse 11:00 - Saranno Fenerbahce e Psv Eindhoven gli spauracchi del Milan nel sorteggio di venerdì prossimo a Nyon. Si è concluso il secondo turno preliminare di Champions League: lo Zenit San Pietroburgo di Spaletti ha demolito 5-0 (doppietta di Shirokov e reti di Hulk, Danny e Arshavin) al Petrovskij i danesi del Nordsjaelland, gli olandesi invece si sono imposti 3-0 (gol di Matavz, Bakkali e autorete di Godeau) sul campo del Waregem. - Sarannogli spauracchi del Milan nel sorteggio di venerdì prossimo a Nyon. Si è concluso il secondo turno preliminare di Champions League: loha demolito(doppietta di Shirokov e reti di Hulk, Danny e Arshavin) al Petrovskij i danesi del Nordsjaelland, gli olandesi invece si sono imposti(gol di Matavz, Bakkali e autorete di Godeau) sul campo del Waregem.

Per la squadra di Massimiliano Allegri c'è anche il pericolo Metalist Kharkiv. La formazione ucraina, ancora priva del nuovo acquisto Alejandro Gomez, ha impattato 1-1 in casa contro i greci del Paok, qualificandosi in virtù del 2-0 esterno dell'andata.

Questi i verdetti per quanto riguarda il percorso campioni, ovvero le squadre che il Milan non potrà affrontare: si qualificano Austria Vienna (0-0 in casa degli islandesi dell'Hafnarfjordur, andata 1-0), Dinamo Zagabria (3-0 sul campo del Tiraspol dopo l'1-0 in Croazia), Celtic (rischioso 0-0 in casa dell'Elfsborg, in Scozia era finita 1-0), Viktoria Plzen (pirotecnico 6-2 agli estoni del Kalju) e Legia Varsavia (0-0 casalingo col Molde dopo l'1-1 della prima sfida).