La UE indaga su Real Madrid e Barcellona

- Sessanta milioni per Neymar, centoventi per Gareth Bale efiniscono sotto inchiesta. La potenza finanziaria dei due top club spagnoli ha insospettito laeuropea che ha aperto un'indagine per capire il motivo per cui le due squadre paghino meno tasse di un'impresa di pulizie. Sono società senza scopro di lucro, di proprietà dei soci: una condizione che regala numerose esenzioni dalle tasse.

Tutto questo - racconta il britannico Independent - è nato nel 1990, in presenza di un altro calcio e di altri soldi e quindi anacronistico. Barcellona e Real Madrid, insieme ad Athletic Club e Osasuna, sono le uniche quattro squadre alle quali fu consentito di rimanere società no profit di proprietà dei rispettivi soci (250mila nel caso del Real) mentre le altre furono obbligate a trasformarsi in srl. Questa condizione però porta con sé numerosi vantaggi dal punto di vista fiscale in termine di esenzione da questa o quella tassa, tanto che società come il Real Madrid paga solo il 25% di tasse contro il 35% di una qualsiasi impresa di pulizie.

Una condizione su cui fare chiarezza - hanno pensato i membri della Commissione - per via di uno status privilegiatissimo rispetto ai competitor in Spagna e in Europa.