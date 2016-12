Insulti razzisti, dieci turni di squalifica a Iannini del Matera 

foto LaPresse 15:26 - Mano pesantissima del giudice sportivo nei confronti del giocatore del Matera Gaetano Iannini, squalificato per dieci giornate "per avere al 18' rivolto ad un avversario un epiteto insultante espressivo di discriminazione razziale". L'episodio è accaduto in Sudtirol-Matera di Coppa Italia. La dura sanzione arriva in forza delle nuove norme disciplinari anti-discriminazione. Nel giugno 2012 Iannini aveva subito un Daspo di quattro anni. - Mano pesantissima del giudice sportivonei confronti del giocatore del Materasqualificato per dieci giornate "per avere al 18' rivolto ad un avversario un epiteto insultante espressivo di discriminazione razziale". L'episodio è accaduto indi Coppa Italia. La dura sanzione arriva in forza delle nuove norme disciplinari anti-discriminazione. Nel giugno 2012 Iannini aveva subito un Daspo di quattro anni.

Dovrebbero essere stati pesanti epiteti rivolti a un giocatore di origini ghanesi all'origine della squalifica. Lo ha detto Luca Piazzi, direttore sportivo del Sudtirol. Durante la partita l'arbitro aveva fischiato a Iannini un fallo commesso contro Caleb Ansah Ekuban. ''A questo punto - ha raccontato Piazzi - si è visto Iannini rivolgersi all'arbitro e quest'ultimo ha immediatamente estratto il cartellino rosso. Evidentemente in questo scambio di battute, del quale dalla panchina non si è potuto udire il contenuto, il calciatore deve avere espresso insulti nei confronti di Ekuban. Purtroppo - ha proseguito Piazzi - non è la prima volta che si usano insulti di tipo razziale durante una partita di calcio. Evidentemente l'ignoranza fa parte della nostra civiltà. Ciò che preoccupa è che in Italia questo fenomeno sembra essere più marcato che in altre nazioni d'Europa".



Nel giugno del 2012, quando vestiva la casacca del Casale, Iannini ha subito un Daspo di quattro anni in conseguenza di un'aggressione all'arbitro e ai suoi assistenti al termine del match Casale-Virtus Entella, semifinale dei play off di seconda divisione di Lega Pro. Iannini, all'epoca fu accusato di aver minacciato il direttore di gara e di aver aggredito due agenti di polizia entrati in campo per difendere gli arbitri.