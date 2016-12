Bayern Monaco: Guardiola già in discussione, lo spogliatoio è scettico

foto LaPresse 18:05 - Meno due al ciak di Guardiola in Bundesliga, venerdì il suo Bayern debutta con il Borussia Moenchengladbach e il Pep è già finito nel tritacarne dopo appena cinque settimane dal suo insediamento. E non centrano solo gli strascichi della ormai celebre sconfitta in Supercoppa tedesca contro il Borussia Dortmund. A rendere tesa l'aria attorno al tecnico catalano c'è lo scetticismo dello spogliatoio: diversi giocatori del Bayern non capiscono perché una squadra che ha vinto tutto quello che c'era da vincere la scorsa stagione debba cambiare così radicalmente il suo gioco e le posizioni in campo dei suoi interpreti. - Meno due al ciak diinvenerdì il suodebutta con ile il Pep è già finito nel tritacarne dopo appena cinque settimane dal suo insediamento. E non centrano solo gli strascichi della ormai celebre sconfitta in Supercoppa tedesca contro ilA rendere tesa l'aria attorno al tecnico catalano c'è lo scetticismo dello spogliatoio: diversi giocatori del Bayern non capiscono perché una squadra che ha vinto tutto quello che c'era da vincere la scorsa stagione debba cambiare così radicalmente il suo gioco e le posizioni in campo dei suoi interpreti.

"Mai visto tanti cambiamenti in una squadra vincente" si è sfogato Pizarro. "Non bisogna rendere il calcio più complicato di quello che è", gli ha fatto eco Robben, mentre Mandzukic si sente frustrato perchè nel Bayern di Guardiola non è previsto il centravanti e lui - autore di 22 gol nella scorsa stagione - si intristisce tra panchina e un ruolo da esterno. Questo dei cambi di posizione suscita malumori: capitan Lahm ha costruito una carriera da laterale e ora si ritrova interno di centrocampo, Javi Martinez arretra a difensore centrale, per Ribery tira aria di falso centravanti, Schweinsteiger non è sicuro del ruolo che avrà, Luiz Gustavo ha chiesto di essere ceduto. Lasciano perplesso qualche dirigente anche le polemiche delle scorse settimane sul Barcellona e Vilanova e il fatto che Thiago Alcantara - costato ventuno milioni - sia arrivato tramite il fratello di Guardiola, procuratore. Pep è nervoso, ha già lasciato sul posto stizzito qualche intervistatore e nelle ultime ore ha detto "ho solo 42 anni e alleno da 5, ho molto da imparare" ma è determinato e a fine mese a Praga lo aspetta quel Mourinho, che di lui aveva detto: solo quando si vince in squadre diverse si è grandi allenatori".

NANDO SANVITO