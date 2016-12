Garcia benedice Gervinho: "L'uomo che serviva alla Roma"

- Il suo pupillo per ora si allena in solitudine a Trigoria, ma persapere cheè finalmente dellaè già motivo di soddisfazione. "Sono contento sia arrivato, così come lo sono stato quando sono arrivati Strootman o De Sanctis - ha detto dal Canada dove i giallorossi affronteranno stanotte il Toronto -. E' un attaccante veloce, con corsa e capacità di darci profondità, ha un profilo diverso dagli altri che abbiamo".

Gervinho intanto, dopo essere stato acquistato dall'Arsenal, sarà tesserato nei prossimi giorni grazie all'operazione Babu (svincolato dalla Paganese) ma difficilmente riuscirà a raggiungere i nuovi compagni in America per gli ultimi giorni della tournee estiva. Contro il Toronto ancora una volta non si vedrà, ma in compenso. "Se giocherà? Spero proprio di sì, sta lavorando bene, anche se viene da quasi un mese senza pallone - ha spiegato Garcia - Dobbiamo lavorare su tanti punti, per il momento ci sono molti obiettivi e uno di questi è la condizione fisica perché il tempo di gioco è importante. Domani sarà un po' differente rispetto a Kansas City (dove la Roma ha superato per 3-1 le stella della Major League Soccer, ndr), ma io non dimentico che sabato prossimo abbiamo un'altra partita". Insomma, in vista dell'impegno conclusivo del tour contro ilin programma il 10 agosto a Washington, è praticamente scontato un turn-over generale tra le fila giallorosse.

Turn-over che potrebbe riguardare anche De Rossi, costretto a fermarsi e a svolgere fisioterapia a causa di una contusione al piede destro. Sicuro in campo invece Pjanic, convinto che le basi da cui ripartire saranno più solide rispetto al recente passato. "Siamo solo all'inizio ma questa Roma sta crescendo nel modo giusto - ha confessato il bosniaco - Stiamo lavorando bene e l'atmosfera è buona, daremo il massimo per fare la migliore stagione possibile. Vogliamo fare molto meglio dell'anno scorso, c'è grande voglia di rivincita".