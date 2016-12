Juventus, flop attacco: Tevez e Llorente non ingranano

- Lanon vince, gli attaccanti non segnano manon è preoccupato. Forse a ragione, visto il trend dei gol dei centrocampisti in linea con le ultime due stagioni, ma la verità è che i "top player"stanno preoccupando il popolo juventino. I due attaccanti di livello chiesti dal tecnico non stanno convincendo ma, soprattutto, non stanno trovando la via del gol. Una via molto poco battuta in questa estate.

Le battute sul web si sprecano con il popolo della rete, impegnato nel gioco estivo più seguito, che ha già ribattezzato la coppia latina come "flop player" dopo le stagioni passate a inseguire il famoso "top" d'attacco. Ad autorizzare delle definizioni comunque azzardate visto il periodo ancora estivo, sono i numeri impietosi. In vista della Supercoppa italiana contro la Lazio, il "re Leone"non ha mai trovato la via del gol mentre l'Apache,, lo ha fatto solo contro il Val d'Aosta nella prima uscita stagionale, quella meno probante dal punto di vista tecnico. Poi il vuoto col solo Matri, e solo contro i Galaxy, a tenere alta la bandiera degli attaccanti che ha disperso anche i gol di Vucinic e degli altri.

Dopo i sette gol all'esordio infatti le luci sulla via della rete si sono spente. Zero nel trofeo Tim contro Milan e Sassuolo, uno contro Everton - segnato da un centrocampista, Asamoah -, Galaxy e Inter, ancora con un centrocampista come Vidal. Tutto seguendo la linea della scorsa stagione, direbbe qualcuno. Non che sia un bene visto il mercato sontuoso fatto proprio per migliorare l'aspetto offensivo e non costringere agli straordinari i vari Vidal, Pogba e Marchisio.