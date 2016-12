Juventus, Conte: "Non sono preoccupato" 

- Le tre sconfitte consecutive dellanella tournée statunitense non sembrano preoccuppare. Dopo la sconfitta contro l'Inter ai rigori l'allenatore bianconero non fa drammi: "Abbiamo lavorato molto bene e perdere queste partite ci sta. Contro l’Inter è capitato solo ai rigori, al termine di una partita equilibrata, ma anche negli anni passati, nel Tim o nel Berlusconi, avevamo subito delle sconfitte. Io sono soddisfatto di quanto ho visto".

Antonio Conte torna a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la strigliata a suoi per la batosta subita contro i LA Galaxy e vede gli aspetti positivi della prestazione dei suoi: "Bene Ogbonna, come Tevez che ha trovato l’intesa con Vucinic e della prova da leader di Mirko. Oggi abbiamo commesso qualche errore in fase di impostazione, ma visto il caldo e gli allenamenti pesanti, è comprensibile". Poi un accenno polemico: "Quando mi chiederanno di vincere competizioni come questa farò un'altra preparazione...".

L'allenatore della Juve teme solo un appagamento dopo i due scudetti vinti: "Tutti dobbiamo metterci in testa che non sarà per niente semplice vincere ancora e dovremo essere bravi a non sentire le voci che ci vogliono favoriti. Nella mia carriera di calciatore ho giocato quattro finali consecutive, tre di Champions e una di Coppa Uefa, ma non ho mai vinto tre scudetti consecutivi. Avremo bisogno del continuo supporto dei nostri tifosi per cercare di compiere un'impresa. Se saremo tutti bravi a capire che quest'anno incontreremo grandi difficoltà, allora avremo la possibilità di toglierci ancora delle belle soddisfazioni".

Dalla parte del tecnico anche il capitano Buffon: "Non mi preoccupano i risultati di queste partite. Lo sarei stato molto di se avessi visto una squadra già brillante, perché se così fosse stato avremmo poi avuto poche energie durante l'anno. Molti di noi si allenano solo da otto, nove giorni e giocare un’intera partita com’è accaduto a qualcuno è dura, perché abbiamo lavorato davvero molto. Ora avremo il tempo di smaltire le fatiche della preparazione e presentarci pronti per le prime gare ufficiali".