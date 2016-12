Guinnes Cup: l'Inter batte la Juve ai calci di rigore 

Prima mezz'ora bruttina, con due squadre modeste, fallose, con tanti passaggi sbagliati. Una leggera predominanza a centrocampo della Juve peraltro sterile e un Inter che mostra ancora una volta difficoltà; a uscire dalla sua area palla al piede. Al 27' i nerazzurri passano in vantaggio. Buon contropiede di Palacio, che passa dietro a Juan che da fuori area tira forte e rasoterra, ma decisamente centrale. Incredibilmente Buffon non trattiene mettendo un pallone d'oro sui piedi di Ricky Alvarez che non può sbagliare. Pochi minuti dopo a Juve ha l'occasione per l'1-1: Tevez lancia Lichtsteiner che spara alto su Handanovich in uscita. Al 39' contrasto dubbio di Pereira su Vidal, per l'arbitro tutto regolare. Al 42' sempre Ricky Alvarez, dribbla facile Bonucci, poi strozza troppo il sinistro e la palla esce sul fondo. Il minuto dopo, il pareggio: Vucinic riceve un pallone di spalle in area, si volta e cade su un contatto con Jesus. L'arbitro concede il penalty. Vidal batte Handanovic che si tuffa sul lato giusto ma non ci arriva.

Malgrado sia un'amichevole, Inter e Juventus ci tengono a fare buona figura in questo inedito derby d'Italia negli Usa: Mazzarri e Conte, al Sun Life Stadium, la casa dei Miami Dolphins, evitano gli esperimenti schierando formazioni praticamente titolari. I campioni d'Italia scendono in campo con Buffon, Caceres, Bonucci e Chiellini dietro, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio e Asamoah in mezzo al campo. Davanti la coppia Vucinic- Tevez . Mazzarri risponde con Handanovic, Campagnaro, Ranoccia, Juan Jesus in difesa, Ricky Alvarez, Cambiasso, Kuzmanovic e Pereira a centrocampo, Guarin e Palacio in attacco.

Nella seconda frazione non succede praticamente quasi nulla: la partita, già noiosa, diventa decisamente scadente. Complice i 31 gradi di Miami e le tantissime sostituzioni, il ritmo cala vertiginosamente. Continuano gli errori, anche banali, di palleggio e le due squadre non riescono mai a creare qualche azione degna di questo nome. Squadre lunghe, lanci sconclusionati e qualche fallo di troppo. Al 14' per la Juve entra Storari, Isla, De Ceglie. Più avanti fuori Tevez e Vucinic per Giovinco e Llorente. Per l'Inter, Carrizo per Handanovic, Belfodil per Kuzmanovic. Al 76' una fiammata di classe: punizione dal limite di Pirlo che supera la barriera e si stampa sul palo. Nel 86/o Juve di nuovo vicino alla vittoria: cross basso in mezzo a una selva di gambe, ma Carrizo blocca in tuffo. La partita finisce pari e si va ai rigori.

In apertura sbagliano Giovinco e Guarin. Poi sul 9 a 9 errore decisivo di Isla, per ironia della sorte il giocatore tanto inseguito dai nerazzurri in questa sessione di mercato. Carrizo subito dopo insacca di potenza e dà la vittoria ai nerazzurri.