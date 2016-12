La Liga trema: inchiesta su gare truccate

- Terremoto sportivo in Spagna. Il presidente della Lega,, ha ammesso che nove partite della scorsa stagione sono sotto inchiesta per presunte irregolarità. Si tratterebbe di 3 gare della Liga e di sei del torneo cadetto. “Ma non dirò di quali si tratta”, ha precisato. Qualche spunto in più lo offre, secondo cui i match sotto inchiesta sarebbero

La notizia ha destato grande scalpore in Spagna e il tam tam mediatico è infernale. Il presidente della lega, Tebas, non si è sbilanciato nel fare i nomi “anche perché questo potrebbe pregiudicare le indagini. Però ci sono forti sospetti legati anche al livello anomalo delle scommesse su questi match. Anche se sapessi come procedono le indagini, non lo direi”.

Intanto, sempre secondo Marca, sarebbero il Girona e l’Hercules Alicante, in serie B, a comparire per due volte a testa nelle gare sospette. Dei fatti è stata informata anche la Magistratura ordinaria che affronterà il nuovo, presunto scandalo del calcio scommesse sotto il profilo penale in relazione al reato di corruzione.

Le indagini, che proseguono spedite, sono nate proprio dalla testimonianza del presidente del Girona, Joaquim Boadas, che ha denunciato alla Lega due tentativi di combine da parte di Xerez e Racing.

"Prima della partita con loho ricevuto la visita del mio ex capitanoha detto Boadas -. Lo aveva chiamato un calciatore dello Xerez per dirgli che. Gli disse anche che aveva offerte da parte di altre squadre, ma noi non abbiamo pagato nulla. Innanzitutto perché non avevamo quei soldi e poi perché se comunque li avessimo avuti non li avremmo dati a loro. Il 2 luglio, invece, abbiamo ricevuto la visita dei rappresentanti delche ci proposero di firmare un documento datato 10 aprile 2013, prima della gara tra le nostre squadre, in cui riconoscevamo di aver schierato irregolarmente un giocatore. In cambio ci avrebbero ceduto un calciatore che ci interessava, ma noi ci siamo rifiutati".