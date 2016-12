Barcellona, Neymar: "L'anemia? Sto già meglio"

foto LaPresse

- "Sto meglio, è vero che ho avuto un periodo un po' complicato, ma ora mi sento già meglio". Con queste paroletranquillizza i tifosi dele non solo dopo le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni: il brasiliano, infatti, è affetto da anemia ma è comunque in tournée con i blaugrana. Ad un evento pubblicitario a Bangkok in Thailandia, l'attaccante verdeoro è apparso sorridente e tranquillo: "Non vedo l'ora di integrarmi pienamente nel sistema di gioco del Barça e di rendere come facevo nel Santos. Spero di adattarmi alla mia nuova squadra il più presto possibile e che possa essere un anno davvero speciale per me". Nel frattempo il padre del giocatore, Neymar da Silva senior, ha precisato: "Questa forma di anemia non ci preoccupa. Si tratta di un abbassamento significativo della percentuale di ferro nel suo organismo dopo gli allenamenti pesanti che ha svolto nel Barcellona. Certo che mio figlio mi aveva detto che era più stanco del solito, ma è tutto sotto controllo".