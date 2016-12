Bale, minacce di morte durante l'allenamento del Tottenham. E la società lo "cancella" da twitter 

- Prima le avvisaglie die i suoi anatemi contro ile il calciatore, ora le minacce di morte per. L'esterno, che mercoledì firmerà un faraonico contratto con ilavrebbe ricevuto messaggi minatori da uno squilibrato fan degli Spurs. Unaè giunta domenica al centro di allenamento del Tottenham. Messaggio breve e inquietante. Prospettive poco gradevoli in caso di trasferimento in Spagna.

Al momento della telefonata incriminata Gareth Bale non era presente al campo, anche in virtù del braccio di ferro ingaggiato con la società, ma il Tottenham ha legittimamente deciso di rafforzare da subito le misure di sicurezza intorno alla squadra. Gli investigatori non hanno sottovalutato l’accaduto e stanno indagando senza soluzione di continuità per risalire all’autore del gesto. La notizia è stata riportata dal Daily Star e si riferisce alla giornata di domenica.

Non è certamente un momento di relax per Gareth Bale e il Tottenham, già entrati di recente nel mirino di Al Qaeda che, tramite un blog, ha detto la sua sulla vicenda. E non sono state rose e fiori per gli Spurs, definiti “mercanti senza scrupoli. Ebrei che saranno puniti per la loro avidità”.

Tra una minaccia e mille polemiche – e in attesa dell’agognata firma col Real Madrid -, Bale è intanto sparito. Non dal campo, visto che si è regolarmente presentato all'allenamento di oggi, lavorando sul campo insieme ai compagni di squadra, ma anche dall’account twitter ufficiale del Tottenham, che ha cancellato il gallese dalla copertina della pagina. Il calciatore, che era immortalato fino a poche ore fa in compagnia di Clint Dempsey, Lennon e Dembelè, non c’è più. Al pari di Clint che, a sua volta, ha cambiato lido (Seattle Sounders). Da 4 a 2. La divisione dei big, alla quale seguirà presto la moltiplicazione dei soldi. La copertina è più povera, ma Il Tottenham si consolerà prestissimo: da Madrid è in arrivo un bel carico di milioni.