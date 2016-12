Inter, Moratti-Thohir: le firme dopo ferragosto

foto LaPresse 10:59 - Per il passaggio del 65% delle quote societarie dell'Inter a Erick Thohir bisognerà aspettare dopo ferragosto. Le fatidiche firme con Moratti sono slittate per motivi tecnici dovuti alla necessità di limare e scambiarsi nuovamente la bozza del contratto. Nessun problema, comunque. Le parti hanno trovato da tempo l'intesa e ora si lavora solo ai dettagli. Intato però entra in scena l'americano Thomas Shreve, l'uomo dei numeri indonesiano. - Per il passaggio del 65% delle quote societarie dell'bisognerà aspettare. Le fatidiche firme consono slittate perdovuti alla necessità di limare e scambiarsi nuovamente la bozza del contratto. Nessun problema, comunque. Le parti hanno trovato da tempo l'intesa e ora si lavora solo ai dettagli. Intato però entra in scena l'americano, l'uomo dei numeri indonesiano.

"Il gruppo indonesiano si sta rivelando attento e prudente - aveva dichiarato il patron nerazzurro dagli Usa -. I tempi non possono essere però troppo lunghi". E infatti siamo alla stretta finale. Impossibile chiudere entro questa settimana, poi gli studi legali e finanziari chiuderanno per Ferragosto e quindi tutto slitterà almeno al 19 agosto.



Dal suo canto Thohir ha già predisposto tutto, con deleghe e procure che non lo costringeranno a tornare in Italia per firmare il mega assegno da 300-350 milioni di euro. Il 17 agosto il magnate indonesiano sarà a Giacarta e proprio in quell'occasione potrebbe festeggiare il passaggio di proprietà dell'Inter.



Con lui ci sarà il fidato Roeslani, esperto di fusioni con cui ha creato la società veicolo per acquistare il club nerazzurro che avrà il compito di ripianare i debiti del club. Nell'affare Thohir ha poi convolto anche Thomas Shreve, l'uomo dei numeri. Nella vicenda il suo ruolo è quello di supervisore economico, con particalre attenzione alla ristrutturazione della società per attirare l'ingresso futuro di nuovi soci.