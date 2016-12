Juve-Inter, a Miami è già derby d'Italia

foto LaPresse Correlati Inter, Palacio: "Con la Juve sfida importante" 10:58 - Juve-Inter non è mai un'amichevole. Il match, in programma alle 0.30 italiane a Miami, vale come finalina per il 7°-8° posto nella Guinness International Cup. Ma le motivazioni per le due squadre sono altre. Innanzitutto c'è la voglia di riscattare un precampionato fin qui scialbo. I nerazzurri sono reduci dalle quattro sberle col Valencia mentre Conte è su tutte le furie per l'atteggiamento messo in campo dai suoi nel match perso 3-1 coi LA Galaxy. non è mai un'amichevole. Il match, in programma alle 0.30 italiane a Miami, vale come finalina per il 7°-8° posto nella. Ma le motivazioni per le due squadre sono altre. Innanzitutto c'è la voglia di riscattare un precampionato fin qui scialbo. I nerazzurri sono reduci dalle quattro sberle col Valencia mentre Conte è su tutte le furie per l'atteggiamento messo in campo dai suoi nel match perso 3-1 coi LA Galaxy.

Il derby d'Italia è una delle sfide più sentite nel nostro campionato e quest'anno vedrà di fronte due allenatori che nelle passate stagioni non si sono certo risparmiati attacchi e punzecchiature. Mazzarri prosegue nel suo progetto tattico con il classico modulo 3-5-2 inserendo Palacio e Icardi in attacco dal primo minuto. Conte risponde mandando in campo la formazione titolare con il rientro di Buffon tra i pali e Llorente-Vucinic in attacco. Tevez, dolorante alla schiena per il carico di lavoro, dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.



Le probabili formazioni di Juve-Inter:

Juve (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Llorente, Vucinic. All.: Conte.

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Campagnaro, Juan; Pereira, Cambiasso, Guarin, Alvarez, Nagatomo; Palacio, Icardi. All.: Mazzarri.