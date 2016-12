Inter, Palacio: "Con la Juve sfida importante"

foto LaPresse 08:37 - Nella notte tra martedì e mercoledì andrà in scena il primo derby d'Italia della stagione valido come finale per il settimo-ottavo posto nella Guinness International Cup. Inter-Juventus non è mai una partita come le altre e questo Rodrigo Palacio lo sa bene. "E' sempre importante giocare una partita contro la Juventus e speriamo di fare bene - ha spiegato a Inter Channel -. Entrambe non abbiamo fatto bene nelle ultime amichevoli". - Nella notte tra martedì e mercoledì andrà in scena il primo derby d'Italia della stagione valido come finale per il settimo-ottavo posto nella Guinness International Cup.non è mai una partita come le altre e questolo sa bene. "E' sempre importante giocare una partita contro la Juventus e speriamo di fare bene - ha spiegato a Inter Channel -. Entrambe non abbiamo fatto bene nelle ultime amichevoli".

"Segno che è difficile conciliare tanto lavoro e buoni risultati subito? Sì, penso che abbiamo lavorato molto, le gambe sono pesanti, ma dobbiamo continuare lavorando cosi", ha aggiunto. Con Mazzarri, Palacio viene spesso inserito alle spalle dell'unica punta nel 3-5-1-1 del tecnico toscano: "Mi trovo bene - prosegue -. Certo, devo imparare a giocare in quella posizione, ma il mister mi aiuta tanto, mi dice sempre che cosa devo fare e come devo migliorare". Al Metlife Stadium di New York l'Inter ha perso 4-0 col Valencia ma Palacio non vuole dare colpe al terreno di gioco: "Non erano al meglio, è vero, ma la cosa importante è sommare minuti nelle gambe per arrivare bene all'inizio del campionato. Tre partite in cinque giorni? Sono tante - conclude l'argentino -, ma dobbiamo stare tranquilli, continuare a lavorare come stiamo facendo".