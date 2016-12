Del Piero riabbraccia Padova: "Per me non sarà solo una partita" 

- Nuovo bagno di folla perche si presenta in conferenza stampa a, dove mercoledì il suoaffronterà la squadra patavina. Un tuffo nel passato per l'ex capitano bianconero che ha trascorso momenti indimenticabili nella città veneta: "Una situazione privilegiata - dice Del Piero - . Qui ho trascorso, dai 13 ai 18 anni, un periodo della mia vita importante e pieno di emozioni che mi hanno portato fin dove sono arrivato".

Il pubblico sta già rispondendo alla grande. Il periodo clou dell'estate ed il sole che attacca senza pietà sono deterrenti poco convincenti. Sono già 10mila i biglietti venduti per la gara di mercoledì sera allo stadio Euganeo, dove si troveranno faccia a faccia Padova e Sidney. È una partita d'agosto, ma non solo. È ancor prima l'attesissimo ritorno di Alex Del Piero in una città che gli ha dato tanto. Tantissimo.

L'ex capitano della Juve, che è in ritiro a Jesolo con la squadra australiana, si è presentato in conferenza stampa lanciando subito strali d'amore alla città di Padova: "Le mie prime volte qui sono state tante". Neanche arrivato, Del Piero ha abbracciato Vittorio Scantamburlo. Non uno qualunque, il suo scopritore al Calcio Padova. Per Ale la gara dell'Euganeo è allora qualcosa in più di una semplice amichevole di pre-season: "È un momento che per me va oltre la partita - dice Del Piero - e che include vecchi amici e un modo di pensare e di essere che condivido da veneto. Poi è anche un modo per esprimere il grande affetto che nutro per Vittorio Scantamburlo con il quale è partito il sogno di un bambino che voleva diventare calciatore".

Il bambino è diventato prima giocatore, poi fenomeno, poi leggenda vivente. Ascesa verticale e infinita, che non scalfisce l'animo nobile di chi ne ha viste tante ma sa ancora commuoversi per piccoli, grandi gesti. Alex Del Piero chiude la sua conferenza stampa leggendo le prime righe di una lettera ricevuta da una bambina di dieci anni, Alessia. Frasi che gli sono rimaste impresse nella mente e nell'anima: "Sono queste le cose che completano la vita di un calciatore".