Lazio, Ederson: "Puntiamo la Juve"

foto LaPresse 14:14 - E' la Supercoppa italiana il chiodo fisso della Lazio. A dar voce alle ambizioni della squadra è stato Ederson Honorato Campos, intervistato dalla stampa greca al termine dell'amichevole, terminata a reti bianche, contro il Panathinaikos: "Abbiamo ancora dieci giorni per lavorare e migliorare la condizione - le sue parole -. Sono sicuro che ci faremo trovare perfettamente pronti per la Juventus".

Il centrocampista brasiliano torna poi sulla sfida contro i greci: "Il Panathinaikos è una buona squadra - ha proseguito -, veloce e con nuovi giocatori che ci hanno pressato anche in fase di impostazione. Noi non abbiamo giocato come di solito sappiamo fare. Ma secondo me siamo quasi pronti per la nuova stagione".