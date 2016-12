Ronaldo, attacco a Mourinho: "Non sputo nel piatto dove ho mangiato"

- Si incontreranno nuovamentee, almeno dalle premesse, in quell'occasione non si sprecheranno gli abbracci. Dopo la sparata di José Mourinho ("Il vero Ronaldo è quello brasiliano", aveva detto lo Special One), ecco infatti la replica stizzita di. Insomma, scontro frontale. Il tutto mentre, nel frattempo, Ronaldo

Niente carezze e sberloni a non finire. Questo, almeno, è quanto riportato da Marca, secondo cui, tra l'altro, il portoghese dei merengues si sarebbe morso la lingua per non dire altro. Amici mai, quindi, piuttosto due ex che si scambiano scortesie da lontano dimenticando ogni giorno vissuto insieme. Addio, volano gli stracci.

Il tutto mentre, dopo il lungo corteggiamento di club francesi e inglesi, Ronaldo ha deciso di giurare amore eterno, questo sì, al Real. L'attaccante di Carlo Ancelotti ha infatti raggiunto l'accordo per il prolungamento del suo attuale contratto fino al 2018. Cinque stagioni in cui i blancos garantiranno al giocatore un mega-ingaggio da 17 milioni netti l'anno, cifra cui si è arrivati dopo aver fatto un reciproco passo indietro sulla questione, sempre spinosa, dei diritti d'immagine.