International Champions Cup: il Chelsea affonda il Milan

Una partita vera, insomma, con un risultato un po' troppo severo per i milanisti. Ambedue le due squadre sono parse in buona forma, hanno onorato l'impegno, soprattutto nel primo tempo, lottando su tutti i palloni e cercando buone giocate.



Il Milan scende in campo con una formazione molto simile a quella titolare, con Abbiati, Muntari, Boateng, Zapata, Montolivo, il nuovo acquisto Silvestre, Emanuelson, De Jong, Balotelli, Antonini ed El Shaarawy. Subito pericoloso il Chelsea che già al 3' va vicino al gol con un tacco spettacolare di Ivanovic: bravissimo Abbiati a parare sul primo palo. Al'11' ancora il difensore centrale, stavolta di testa, ma la palla è a lato. Si affaccia in attacco anche il Milan. Muntari raccoglie una palla in area da El Shaarawi sulla sinistra, gira in diagonale lento ma angolatissimo. Chech si distende e allunga la traiettoria con le dita. Poi ci pensa Ivanovic a spazzare fuori prima dell'arrivo di Balotelli che è lì a un passo.



Al 28' il gol in contropiede classico. Due passaggi rapidi, la palla arriva nei piedi di Hazard che centro sull'accorrente DeBruyne che piazza alla sinistra di Abbiati. Vivace anche il secondo tempo, anche se il Milan perde qualcosa in qualità con l'uscita di Supermario, sostituito con Petagna. Nel 55' Allegri continua con gli avvicendamenti: escono El Shaarawy e Montolivo per Nocerino e Niang. Il Milan smarrisce un po' di organizzazione di gioco e il Chelsea prevale a centrocampo. Tra i rossoneri entrano anche Costant e Poli, per Zapata e Emanuelson.



Al 65' solo l'egoismo del talentuoso Nava evita al Milan il raddoppio: invece di passare al centro a Torres assolutamente solo, lo spagnolo preferisce concludere ma senza successo. Pochi minuti dopo è Torres, dopo una spettacolare serpentina, a essere egoista. Il Milan è sulle gambe e le occasioni per il Chelsea fioccano. Al 77' anche Niang ha sui piedi la palla buona per il pareggio ma perde l'attimo propizio e il suo tiro è stoppato dalla difesa inglese. A pochi secondi dalla fine, durante il recupero, arriva il gol del giovane tedesco Schurrle, che solo al centro dell'area batte Abbiati di destro. Una punizione forse eccessiva per un Milan che ha mostrato qualità e impegno.