Amichevoli: Panathinaikos-Lazio a reti inviolate

- Lanon va oltre lo 0-0 ad Atene contro il Panathinaikos nella penultima amichevole di preparazione alla sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus in programma il prossimo 18 agosto all'Olimpico di Roma. La sfida non regala grandi emozioni ma è l'occasione perdi provarein mezzo al campo al fianco di Ledesma e Lulic, Ederson e Candreva alle spalle di Floccari.

Il Pana parte subito bene sfiorando la rete al 6' con Zeca che, servito da uno sfortunato retropassaggio di Konko, non riesce a trovare la porta. Il match prosegue su ritmi blandi fino al 37' quando Lulic, liberato in area da Ederson, trova la pronta respinta di Kapino su tiro centrale.

Nella ripresa Petkovic inserisce Hernanes al posto di Candreva ma le emozioni tardano ad arrivare e così ci pensa il pubblico di casa a creare tensione in campo lanciando verso la porta biancoceleste oggetti contundenti. Una bottiglietta colpisce in pieno Marchetti che fortunatamente ne esce illeso ma la gara viene sospesa per diversi minuti. Dopo aver sedato la contestazione, la gara riprende sugli stessi ritmi dei primi 45 minuti e soltanto Dias, con una mezza girata al 91' impensierisce la difesa del Pana: la sua palla termina di poco a lato. La partita non regala più emozioni e si chiude così sullo 0-0.

La Lazio tornerà in campo il prossimo sabato 10 agosto contro il Crystal Palace.