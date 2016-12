Guinnes Cup: Valencia-Inter 4-0, ora i nerazzurri sfideranno la Juve 

- Seconda sconfitta per l'Inter nella. Ko pesante sia sul piano del risultato, sia su quello del gioco. La squadra diè stata surclassata in lungo e in largo dal Valencia che ha vinto 4-0. Gli spagnoli hanno sbloccato la gara con Banega al 7' e raddoppiato con Jonathan Viera al 34'. Nella ripresa gol di Jonas e di nuovo di Viera in chiusura. Ora i nerazzurri sfideranno laper non arrivare ultimi nel torneo.

LA CRONACA

45' st Finisce qui! Il Valencia batte l'Inter 4-0. Ora i nerazzurri sfideranno la Juve di Conte

45' st QUARTO GOL DEL VALENCIA! Jonathan Viera firma la doppietta personale

40' st Ancora cambi nell'Inter, ma l'andamento della gara non cambia. Il Valencia amministra il triplice vantaggio

25' st Icardi subito in evidenza: tiro deviato in angolo

20' st Mazzarri prova a cambiare: dentro Icardi al posto di Palacio. In precedenza annulato il quarto gol al Valencia per fuorigioco molto dubbio

11' st GOL DEL VALENCIA: 3-0! Jonas salta Handanovic e deposita in rete. Brutto fallo di Juan Jesus che colpisce da dietro l'attaccante mentre stava depositando la palla in rete a neanche un metro dalla porta. Difensore nerazzurro ammonito

7' st Palo del Valencia. Handanovic devia sul palo il colpo di testa di Jonas

1' st Gol annullato all'Inter per fuorigioco di Palacio su lancio del neoentrato Alvarez

1' st Comincia il secondo tempo. L'Inter passa alla difesa a 4 con l'ingresso di Ranocchia e Alvarez al posto di Chivu e Pereira

45' Fine primo tempo. Inter brutta e deconcentrata, Valencia più tonico e in vantaggio 2-0

41' Belfodil prova a svegliare l'Inter. Conclusione deviata dai difensore del Valencia, ma l'arbitro non concede l'angolo

34' RADDOPPIO DEL VALENCIA! Jonathan Viera trova il gol con una conclusione violenta dal limite dell'area. Handanovic spiazzato da una deviazione di Andreolli

28' Feghouli va al tiro dal limite dell'area. Handanovic blocca in due tempi

25' L'Inter sta provando a reagire dopo un brutto inizio. Guarin il più attivo

19' Ammonizione per Pereira

16' Fatica l'Inter a entrare in partita. Guarin cerca il gol con una conclusione di sinistro, ma la palla sfiora il palo. Questa può essere la sveglia

12' Banega scatenato e vicino alla doppietta. Ancora sinistro dalla distanza destinato all'incorcio dei pali, ma questa volta Handanovic si supera e devia in angolo

7' GOL DEL VALENCIA! Strepitosa conclusione di Banega dalla distanza che si infila all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Handanovic

7' Punizione dalla distanza di Banega alle stelle

5' Ancora nessuna azione da gol. Partita bloccata a centrocampo con gli spagnoli che cercano la manovra. I nerazzurri, per il momento, si difendono bene

1' Partita cominiciata. Primo pallone toccato dal Valencia

Con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia le due squadre stanno scendendo in campo. Maglia nerazzurra per l'Inter, in bianco il Valencia

C'è anche Massimo Moratti in tribuna al Metlife Stadium in New Jersey per assistere al match