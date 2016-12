Napoli, sconfitta per 3-1 con il Porto nell'Emirates Cup

foto LaPresse 10:44 - Primo stop stagionale per il Napoli, che a Londra cede per 3-1 al Porto nell'Emirates Cup. Sono gli azzurri a passare in vantaggio grazie al solito Pandev, che al 43' si procura un rigore e poi lo trasforma. Nella ripresa la squadra di Benitez cala vistosamente, come con l'Arsenal. Al 5' i Dragoes pareggiano con un tocco sporco di Ghilas e al 23' firmano il sorpasso su autogol di Fernandez. Il tris al 33' di Lica dopo un doppio errore di Dossena. - Primo stop stagionale per ilche a Londra cede per 3-1 alnell'Emirates Cup. Sono gli azzurri a passare in vantaggio grazie al solito, che al 43' si procura un rigore e poi lo trasforma. Nella ripresa la squadra di Benitez cala vistosamente, come con l'Arsenal. Al 5' i Dragoes pareggiano con un tocco sporco die al 23' firmano il sorpasso su autogol di. Il tris al 33' didopo un doppio errore di Dossena.

La cronaca della gara:



45'st Finisce la gara: il Porto vince 3-1

33'st Tris del Porto: doppio pasticcio di Dossena e regalo a Lica, appena entrato, che non sbaglia

30'st Il Porto costantemente avanti in questo finale: il nuovo entrato Iturbe calcia fuori

23'st Porto in vantaggio: autorete di Fernandez su cross dalla destra di un indisturbato Varela

9'st Helton devia con le dita la conclusione di Callejon poi è ancora attento sulla ribattuta di Zuniga

8'st Grande discesa di Ghilas sulla destra, traversone al centro per Fernando che non centra la porta

5'st Pareggio del Porto: bel taglio di Ghilas che con un tocco sporco di destro batte Rafael

3'st Ghilas non approfitta fino in fondo di un'incomprensione tra Rafael e Fernandez

1'st Si riparte, via alla ripresa. Ecco Higuain, in campo al posto di Calaiò



45' Niente recupero, squadre negli spogliatoi

44' Mertens atterra Varela al limite dell'area: Quintero direttamente su punizione, fuori

43' Lo stesso Pandev va sul dischetto e non sbaglia: 1-0 Napoli

42' Rigore per il Napoli: fallo di Fernando su Pandev

41' Fucile arriva sul fondo poi spara addosso a Rafael

39' Ghilas in area anticipa di testa il suo controllore su traversone dalla sinistra ma colpisce male e il pallone schizza via

36' Lo imita subito dopo Josuè, che calcia da lontano: conclusione da dimenticare

33' Calaiò ci prova con un sinistro dal limite ma la mira è completamente sbagliata

31' E' sempre la squadra di Benitez a rendersi più pericolosa. Lancio dalla retrovie per Callejon, che calcia fuori. Ma allo spagnolo viene fischiata la posizione di fuorigioco

18' Bella iniziativa di Pandev, che avanza e da fuori area lascia partire il sinistro: Helton blocca

13' Altra opportunità per gli azzurri da angolo: sponda di testa di Fernandez per Calaiò, che sempre di testa manda alto sulla traversa

11' Grande occasione per Pandev: bel taglio del macedone che però tentenna troppo in area e si fa recuperare da Otamendi

3' Prima iniziativa di Quintero: il suo sinistro viene deviato in angolo

1' Calcio d'inizio per il Napoli, in maglia gialla per l'occasione