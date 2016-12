Barcellona, allarme Neymar: "Ha l'anemia"

foto LaPresse Correlati Messi & Co. al Muro del Pianto 16:08 - Neymar soffre di anemia. Lo scrive 'El Pais', rivelando che i medici del Barcellona avrebbero preparato per il 21enne attaccante brasiliano una dieta speciale a base di vitamine. Sempre secondo il quotidiano iberico, Neymar sarebbe stato operato alle tonsille qualche giorno dopo il successo del Brasile sulla Spagna nella finale di Confederations Cup e, allo sbarco in Catalogna, lo staff medico blaugrana avrebbe ritenuto insufficiente il suo peso. soffre di anemia. Lo scrive 'El Pais', rivelando che i medici delavrebbero preparato per il 21enne attaccante brasiliano una dieta speciale a base di vitamine. Sempre secondo il quotidiano iberico, Neymar sarebbe stato operato alle tonsille qualche giorno dopo il successo del Brasile sulla Spagna nella finale di Confederations Cup e, allo sbarco in Catalogna, lo staff medico blaugrana avrebbe ritenuto insufficiente il suo peso.

Neymar, acquistato dal Santos per 57 milioni di euro, ha debuttato al Camp Nou davanti ai suoi nuovi tifosi lo scorso venerdì nella partita valida per il trofeo Gamper stravinta dal Barcellona con un clamoroso 8-0 proprio ai danni della sua ex squadra. L'asso brasiliano, nonostante non sia al top della forma fisica, è comunque partito con il resto dei compagni per la tournée asiatica. L'anemia è un disturbo che si manifesta con sensazioni come stanchezza, pallore, mancanza di appetito e nausea. Si spiega con una bassa concentrazione di emoglobina nel sangue dovuta, in alcuni casi, alla carenza di ferro.