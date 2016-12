Under 21, l'Inghilterra cerca il ct su Internet

foto LaPresse 12:42 - Buone notizie per tutti gli allenatori di calcio in possesso di licenza Uefa, ma attualmente senza una panchina. La Federazione inglese (Football Association) ha infatti emesso un bando per scegliere su Internet il prossimo ct dell'Under 21. Semplice partecipare alla selezione: è sufficiente inviare un curriculum vitae dettagliato al sito TheFA.com entro il 9 agosto e poi attendere una risposta. - Buone notizie per tutti gli allenatori di calcio in possesso di licenza Uefa, ma attualmente senza una panchina. La Federazione inglese () ha infatti emesso un bando per. Semplice partecipare alla selezione: è sufficiente inviare unal sito TheFA.com entro il 9 agosto e poi attendere una risposta.

Dal 30 giugno, quando Stuart Pearce ha detto addio all'Under 21, la baby-Inghilterra del resto non ha più una guida. E per trovare un sostituto la FA ha deciso di andare a caccia di nuovi talenti rivolgendosi proprio alle enormi potenzialità della Rete. Chiari i requisiti base richiesti per avere il posto: oltre alla licenza Uefa, infatti, la Federazione chiede ottime capacità comunicative per interfacciarsi con i giovani gioielli britannici e i media. La selezione è aperta. Per iscriversi alla selezione c'è tempo fino al 9 agosto. Poi occorrerà affidarsi al solito "le faremo sapere"...