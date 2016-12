Mazzarri: "Inter già oltre le mie più rosee aspettative" 

- Dopo il ko col Chelsea, un altro test importante per l': il Valencia. "Sarà una verifica importante per quando ci saranno le partite a cui dobbiamo arrivare preparati, quelle con i punti: in quest'ottica serve limitare i difetti - ha detto- . Nel complesso tutto è molto positivo, addirittura posso dire che dopo pochissimi giorni che ho questa squadra in mano ho visto cose che superano le mie più rosee aspettative".

"Il Valencia sarà una squadra molto dura da affrontare perché il calcio spagnolo non dà punti di riferimento, il Valencia è una squadra molto organizzata. Devo ancora decidere la formazione, ma probabilmente cambierò almeno 4-5 giocatori, ora vediamo", ha aggiunto l'allenatore nerazzurro.

La sfida contro i Blues di Mourinho ha dato indicazioni positive, risultato a parte: "Ho fatto una riunione con i ragazzi per fargli vedere - oltre a qualche errore fatto e che bisogna cercare di non fare più - le cose che di buono abbiamo fatto, il gioco che abbiamo espresso, contro una squadra di altissimo livello. Ho visto i ragazzi che sono sempre più coscienti di quello che stiamo facendo, quindi per un allenatore questo è il dato più confortante. Ho fatto vedere loro che abbiamo espresso un bel calcio, che abbiamo creato quattro-cinque palle gol.

Tornando al rosso a Campagnaro, Mazzarri è d'accordo con Mou per quanto riguarda le espulsioni nelle partite amichevoli: gli arbitri dovrebbe obbligare gli allenatori a sostituire il giocatore. "Come ho visto in modo positivo il timeout, credo che anche questa sia una buona idea. Ci siamo noi allenatori, se si vede che un giocatore è nervoso, che rischia l'espulsione, basta che l'arbitro ci faccia un cenno e lo togliamo. Ci diano il tempo di levarlo. Io non ho avuto il tempo, anche perché Hugo aveva fatto molto bene e poi è arrivata questa entrata un po' pesante. Avremmo potuto decidere in modo diverso, bastava che l'arbitro si rivolgesse a noi. Bisogna preparare le squadre in questo periodo, il risultato come abbiamo detto non conta ora, conta provare 11 contro 11 quello che dobbiamo provare", ha concluso.