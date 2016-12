Amichevoli: Ozil-Ronaldo, il Real Madrid va

foto LaPresse 12:19 - Cinico e spietato il Real Madrid di Carlo Ancelotti che a Los Angeles supera 2-1 l'Everton e conquista la finale dell'International Champions Cup. In attesa di Gareth Bale, i blancos si appoggiano sul talento smisurato di Cristiano Ronaldo: è il portoghese a firmare l'1-0 al 17' a chiusura di una letale ripartenza rifinita da una perfetta verticalizzazione di Ozil, poi in gol a sua volta. I merengues adesso potrebbero trovare Mou in finale. - Cinico e spietato ilche a Los Angeles supera 2-1e conquista la finale dell'International Champions Cup. In attesa di, i blancos si appoggiano sul talento smisurato di: è il portoghese a firmare l'1-0 al 17' a chiusura di una letale ripartenza rifinita da una perfetta verticalizzazione di Ozil, poi in gol a sua volta. I merengues adesso potrebbero trovare Mou in finale.

Nella ripresa girandola di cambi: Ancelotti lancia Di Maria, Casemiro e Coentrao ma è l'Everton ad accorciare le distanze. Al 61' la formazione di Roberto Martinez fa 2-1 con Jelavic, bravo a girare di sinistro un pallone servito di testa da Naismith. Il Real però non perde la testa e conduce in porto la vittoria. Mercoledì 7 agosto al Sun Life Stadium di Miami i blancos giocheranno la finale del torneo contro Milan o Chelsea, due formazioni allenate in passato da Ancelotti ma è soprattutto la sfida contro i londinesi dell'ex Mourinho ad essere attesa in Spagna...