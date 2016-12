Sampdoria, 4-3 all'Olympique Marsiglia nel primo trofeo Garrone: doppietta di Gabbiadini

foto LaPresse 10:43 - Serata di festa a Marassi per la Sampdoria, aperta dalla presentazione ufficiale della squadra e chiusa con il successo per 4-3 sull'Olympique Marsiglia nella prima edizione del trofeo 'Riccardo Garrone'. Oltre quindicimila tifosi hanno applaudito i blucerchiati e assistito alla nascita di una nuova coppia di gemelli del gol, composta da Eder e Gabbiadini (tre reti, doppietta per il nuovo arrivato). Renan Garcia ha messo il sigillo alla vittoria. - Serata di festa a Marassi per laaperta dalla presentazione ufficiale della squadra e chiusa con il successo per 4-3 sull'nella prima edizione del trofeoOltre quindicimila tifosi hanno applaudito i blucerchiati e assistito alla nascita di una nuova coppia di gemelli del gol, composta da(tre reti, doppietta per il nuovo arrivato). Renan Garcia ha messo il sigillo alla vittoria.

Gabbiadini ed Eder hanno ribaltato il vantaggio iniziale per gli ospiti di Gignac mostrando un'intesa già ottima. A chiudere la partita uno spettacolare gol di Renan Garcia. Per il Marsiglia sono andati a segno anche Valbuena e Fanni. A godersi lo spettacolo tanti ospiti d'eccezione a partire dagli ex tecnici doriani Di Carlo, Iachini, Delneri e Novellino ma anche ex dirigenti come Doriano Tosi e soprattutto Beppe Marotta che con la sua Juventus affronterà proprio la squadra di Delio Rossi all'esordio in campionato.