Francia, Supercoppa al Psg: battuto 2-1 il Bordeaux con un gol al 95'

Il Paris Saint Germain batte 2-1 il Bordeaux nella finale di Supercoppa di Francia e alza al cielo il primo trofeo stagionale. Un successo soffertissimo quello della squadra di Blanc, che allontana per ora i fantasmi dalla sua panchina. Sotto di un gol dopo 38', Ibrahimovic e compagni ribaltano il risultato nel finale grazie alle reti di Ongenda (81') e Alex (95'). Al Bordeaux rimane il rammarico per non avere chiuso la partita a inizio ripresa.

Si gioca allo Stade de l'Amitié di Libreville, in Gabon. Avvio aggressivo del Psg, che si procura almeno un paio di occasioni interessanti. Al 13' Lavezzi approfitta di uno svarione difensivo del Bordeaux e si invola verso la porta avversaria, il suo sinistro viene deviato in corner da Carrasso. Sei minuti dopo cross di Thiago Motta per Thiago Silva che, libero a centro area, devia di testa sul secondo palo per Ibrahimovic che, però, è in ritardo e viene anticipato. Alla prima occasione è il Bordeaux a colpire: Maurice-Belay mette in mezzo per Saivet, che salta indisturbato tra Jallet e Thiago Silva schiacciando di testa alle spalle di Sirigu. Siamo al 38' e il Paris Saint Germain è sotto.



Ripresa con lo stesso copione, con la squadra di Blanc tutta protesa in avanti alla ricerca del pari e il Bordeaux raccolto nella propria metà campo. Ma è la squadra allenata da Gillot ad avere due occasioni clamorose tra il 55' e il 59': prima Maurice-Belay sfiora il palo con un destro dal limite, poi Sirigu fa il miracolo su un destro da due passi di Biyogo Poko, arrivato stremato al momento di concludere dopo una strepitosa cavalcata solitaria. Passano i minuti e il Psg sembra sempre più in affanno. Blanc rivoluziona la squadra al 73': fuori in un colpo solo Thiago Motta, Pastore e Lavezzi, dentro Verratti, Ongenda e Coman. E al 79' arriva il pari: cross di Alex e colpo di testa vincente di Ibrahimovic, fino a quel momento nullo. Lo svedese esulta, ma non si accorge che il guardalinee ha la bandierina alzata: gol annullato per fuorigioco a centro area di Alex, che tuttavia si era completamente disinteressato dell'azione. Ma il pari del Psg è rimandata di soli due minuti: assist al bacio di Ibrahimovic per Ongenda che trafigge Carrasso con un destro al volo: 1-1. Il Bordeax accusa il colpo, la squadra di Blanc adesso ci crede: al 95' Lucas batte una punizione a centro area dove Alex salta più in alto di tutti e mette la palla nell'angolo basso. Finisce 2-1, il Paris Saint Germain può festeggiare la terza Supercoppa di Francia della sua storia dopo quelle del 1995 e del 1998. E Blanc può tirare un sospiro di sollievo: la sua panchina, che in molti vedevano a rischio, da oggi è decisamente più salda.