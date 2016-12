Napoli, Benitez: "Buona gara, saremo grandi anche in Europa"

foto LaPresse 09:58 - Benitez è soddisfatto del Napoli visto in campo a Londra. "E' stata una buona partita, abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare - ha detto - Ci è mancata l'intensità nella gestione della palla quando l'Arsenal ci pressava, dobbiamo migliorare. Reina? E' un giocatore di massimo livello, lui come gli altri arrivati dopo miglioreranno ancora. Il Napoli è una grande squadra in Italia e vogliamo lavorare perché possa diventare forte anche in Europa". è soddisfatto delvisto in campo a Londra. "E' stata una buona partita, abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare - ha detto - Ci è mancata l'intensità nella gestione della palla quando l'Arsenal ci pressava, dobbiamo migliorare. Reina? E' un giocatore di massimo livello, lui come gli altri arrivati dopo miglioreranno ancora. Il Napoli è una grande squadra in Italia e vogliamo lavorare perché possa diventare forte anche in Europa".

Tra i protagonisti in positivo del 2-2 del Napoli a Londra c'è sicuramente Reina, che ha anche parato un rigore a Podolski: "Sono felice per il rigore ma soprattutto per la squadra e per il buon risultato - ha detto il neo portiere azzurro attraverso il profilo twitter ufficiale del club - E' stata una partita intensa e difficile, abbiamo ben figurato in uno stadio molto caldo. Ho trovato un gruppo che lavora bene, un gruppo eccezionale guidato benissimo da Benitez. Sono contento di averlo ritrovato, di essere parte di un progetto ambizioso e di poter giocare la Champions".