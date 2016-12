Fiorentina, poker al Gaziantespor: in gol anche Ljajic

La notizia di giornata, al di là della buona prova della Fiorentina, va comunque ricercata proprio nella rete di Ljajic, applaudito dai 4000 tifosi circa presenti a Moena e pronto a rispondere al popolo viola sempre con un applauso. Pace fatta? Chissà, ma nel frattempo va dato il giusto peso alle parole di Vincenzo Montella, il primo a suonare l'allarme qualche giorno fa: "Da quando è arrivato il presidente Andrea lo vedo più sereno - ha detto il tecnico viola -. Adem deve capire che il tifoso della Fiorentina gli è molto vicino e sarebbe molto contento se rimanesse. In passato c’è stata qualche critica perché ci si aspettava di più da lui sul campo. Si è visto anche oggi l’affetto che il pubblico prova per lui".

Per il resto la viola ha fatto bene, chiudendo il ritiro, parola di Montella, con un bilancio "positivo e in linea con quanto ci si aspettava". Andando più nello specifico va registrata l'ottima prova del centrocampo, dove Aquilani, Ambrosini e Borja Valero sono apparsi già in palla. Bene ha fatto anche Joaquin, spesso imprendibile per i turchi, e bene in difesa Compper, ormai pronto a prendere per mano la retroguardia dopo un annetto di quasi attesa. Un po' imballato Gomez, ma ci sta visto il fisico possente, e tutto sommato intesa ancora da affinare con Rossi, con cui è partito nel primo tempo. Proprio sul tedesco, però, Montella è pronto a metterci la mano sul fuoco: "Il suo inserimento mi sembra molto positivo. Non potevo certo aspettarmi di meglio non potevo aspettarmi. Sembra sia sempre stato un giocatore nostro, ha la stessa mentalità".