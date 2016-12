Napoli, 2-2 con l'Arsenal nella Emirates Cup

foto LaPresse Correlati Benitez puntella la difesa: Skrtel

Benitez: "Saremo grandi anche in Europa" 10:59 - Napoli bello a metà a Londra contro l'Arsenal in un incontro della Emirates Cup: finisce 2-2. Al 45' azzurri avanti di due gol firmati al 7' da Insigne e al 28' da Pandev. Sull'1-0 è super Reina: l'ex portiere del Liverpool para un rigore a Podolski. Nella ripresa è tutta un'altra storia. Wenger cambia le pedine e i Gunners si trasformano: Giroud accorcia in rovesciata al 27' poi Koscielny pareggia a 4' dalla fine. Esordio senza acuti per Higuain. bello a metà a Londra contro l'in un incontro della: finisce 2-2. Al 45' azzurri avanti di due gol firmati al 7' dae al 28' da. Sull'1-0 è superl'ex portiere del Liverpool para un rigore a Podolski. Nella ripresa è tutta un'altra storia. Wenger cambia le pedine e i Gunners si trasformano:accorcia in rovesciata al 27' poipareggia a 4' dalla fine. Esordio senza acuti per

Nell'altra sfida, il Galatasaray batte 1-0 il Porto, che sbaglia due rigori, uno dei quali con Jackson Martinez, obiettivo di mercato del Napoli.

La cronaca della gara:



45'st Finisce qui: Arsenal-Napoli 2-2

41'st Pareggia l'Arsenal con un colpo di testa di Koscielny

38'st Reina blocca a terra una conclusione di destro di Chamberlain

35'st E' assalto finale dei Gunners, trasformati nella ripresa

27'st Accorcia l'Arsenal con una rovesciata in area di Giroud, forse deviata da Sagna

18'st Nel Napoli fa il suo debutto anche Albiol, che entra al posto di Britos

15'st Alza il ritmo l'Arsenal, grazie anche all'ingresso in campo di Walcott per Gnabry: Napoli costretto nella propria metà campo

7'st Punizione da posizione pericolosa di Giroud ma il pallone si stampa sulla barriera azzurra

3'st Occasione per l'Arsenal: il destro di Wilshere termina di poco a lato alla destra di Reina

1'st Via alla ripresa. Nel Napoli fa il suo debutto Higuain, in campo al posto di Pandev. Maggio per Callejon



45' Finisce il primo tempo con il Napoli avanti di due gol

44' Azione personale di Ramsey, palla a Giroud che non inquadra la porta

36' Ramsey va in gol ma l'arbitro Friend annulla per fuorigioco

33' Finisce in angolo il tentativo di Podolski. Su corner Reina smanaccia un colpo di testa di Mertesacker

30' Micidiali nelle ripartenze gli uomini di Benitez: ancora Hamsik in profondità per Armero, cross per Insigne che manda a lato

28' Raddoppio del Napoli al termine di una bella azione: Hamsik porta palla, taglio di Pandev che supera il portiere Fabianski e infila in rete per il 2-0

18' Reina superlativo: l'ex portiere del Liverpool para il rigore a Podolski

17' Rigore per l'Arsenal: fallo di Behrami su Gibbs

13' Leggerezza di Reina, che su rinvio serve il pallone a Gnabry: il suo pallonetto finisce di poco alto

7' Napoli in vantaggio: lancio dalle retrovie di Inler per Insigne, che approfitta dell'errore di Jenkinson e realizza di interno destro

3' Prima occasione per i Gunners con la conclusione di sinistro a giro di Gnabry, che termina a lato alla destra di Reina

1' Calcio d'inizio dell'Arsenal: partiti

Arsenal-Napoli 2-2

Arsenal: Fabianski; Jenkinson (11' st Sagna), Koscielny, Mertesacker, Gibbs; Ramsey (18' st Chamberlain), Wilshere (18' st Arteta); Gnabry (11'st Walcott), Rosicky, Podolski; Giroud. A disposizione: Martinez, Akpom, Miquel, Zelalem. All.: Wenger.

Napoli: Reina; Mesto, Cannavaro, Britos (18' st Albiol), Armero; Behrami (40' st Dzemaili), Inler; Insigne (31' st Dossena), Hamsik (20' st Mertens), Callejon (1'st Maggio); Pandev (1'st Higuain). A disposizione: Rafael, Zuniga, Fernandez, Radosevic, Calaiò. All.: Benitez.

Arbitro: Friend (ING)

Marcatori: 7' Insigne (N), 28' Pandev (N), 27' st Giroud (A), 41' st Koscielny (A)

Ammoniti: Dossena (N)