Real Madrid, Bale arriva a rate. Mercoledì la firma 

Bisognerà ora attendere la risposta degli Spurs che vorrebbero subito reinvestire i soldi incassati dalla cessione diper potenziare l'organico a disposizione di. Non sembrano, comunque, esserci ostacoli insormontabili sulla strada che porterà il gallese al Bernabeu. Il Real vuole accelerare per spedire in campo il suo nuovo gioiello già a partire dal prossimo 18 agosto, nel giorno dell'esordio in Liga contro il Betis. La previsione del "Times" è precisa: mercoledì Bale piazzerà la firma su un contratto faraonico. Il nero su bianco dovrebbe arrivare adove si incontreranno i due presidenti,- che ha la residenza estiva proprio nella metropoli Usa - eIl Real cercherà di risparmiare qualche milionata di euro. Ai 120 chiesti dalsi proverà a replicare con un pacchetto altrettanto allettante:, valutato 22 milioni.