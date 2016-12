Serie A, Verona-Milan e Sampdoria-Juventus aprono la stagione 2013/2014

foto LaPresse Correlati SERIE A, IL CALENDARIO

SERIE B 17:01 - La stagione di Serie A 2013/2014 prende il via sabato 24 agosto. Si inizia con Verona-Milan (ore 18:00) e Sampdoria-Juventus (20:45). Domenica 25 agosto, alle 18:00 tocca poi a Inter-Genoa. Per le prime due giornate due partite sabato (18 e 20.45), un anticipo la domenica alle 18 e le altre 7 partite alle 20.45. Poi tutto come l'anno scorso: due anticipi il sabato (18 e 20.45), uno la domenica (12.30), 6 gare alle 15 e un posticipo alle 20.45. - La stagione diprende il via sabato 24 agosto. Si inizia con(ore 18:00) e(20:45). Domenica 25 agosto, alle 18:00 tocca poi a. Per le prime due giornate due partite sabato (18 e 20.45), un anticipo la domenica alle 18 e le altre 7 partite alle 20.45. Poi tutto come l'anno scorso: due anticipi il sabato (18 e 20.45), uno la domenica (12.30), 6 gare alle 15 e un posticipo alle 20.45.

Ma veniamo ai dettagli degli orari delle prime due giornate e alle novità della stagione. Verona-Milan e Sampdoria-Juventus aprono le danze. Nel caso in cui - informa una nota della Lega di Serie A - all'esito del sorteggio Uefa del 9 agosto, il Milan dovesse giocare la gara di andata dei playoff di Champions League mercoledi' 21 agosto fuori casa, gli orari dei due anticipi di sabato 24 agosto saranno invertiti. Decisi anche gli anticipi della 2/a giornata: Chievo-Napoli e' in programma sabato 31 agosto alle 18.00, mentre Juventus-Lazio si giochera' alle 20.45. Roma-Verona di domenica 1 settembre è fissata alle 18.00.



Tra le novità, la 18ma giornata di andata si disputerà lunedì 6 gennaio alle ore 15 (6 gare), con due anticipi la domenica (h.18 e 20.45), un anticipo lunedì alle 12.30 e un posticipo alle 18.30. I turni infrasettimanali in programma nella 5a giornata di andata (25/9), nella 10a giornata (30/10) 3 nell'11a di ritorno (26/3/2014) si disputano mercoledì con inizio alle 20.45 (8 o 9 gare), con un posticipo giovedì alle 20.45 o un anticipo mercoledì alle 18 e, ove consentito dal calendario, un anticipo martedì alle 20.45.



La 15ma giornata di ritorno (19 aprile 2014) si disputa con inizio alle 18 (8 gare), con due posticipi alle 18.30 e alle 21. La 17ma di ritorno in caso di disputa della finale di Coppa Italia sabato 3 maggio 2014, si gioca domenica 4 maggio con inizio alle 15 (6 gare), con un posticipo domenica alle 20.45, un posticipo lunedi' alle 20.45 e due posticipi martedi' alle 18.30 e alle 21. La 19ma giornata di ritorno si gioca domenica 19 maggio con inizio alle 20.45 (10 gare in contemporanea) ma se non ci saranno necessità di classifica, il turno potrebbe svolgersi in piu' blocchi, fino ad un massimo di tre in due giorni. Fermo restando gli impegni di Champions, è previsto un anticipo al venerdì (o al sabato, se non fosse consentito dal calendario della settimana precedente) per le squadre impegnate nei playoff di coppa. Analogamente, le squadre eventualmente impegnate negli ottavi di Champions potranno ottenere l'anticipo al venerdì.



Per le squadre impegnate fuori casa in Europa League (e che giocano il giovedì), a partire dai playoff potranno ottenere il posticipo delle gare di campionato al lunedì o alla domenica sera se ci fossero problemi di calendario nella settimana successiva. Le prosecuzioni o i recuperi di partite previste in turni infrasettimanali si giocano a partire dalle 20.45, sempre che non ci sia concomitanza con le la gare di coppa.