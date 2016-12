Del Piero porta il Sydney a Jesolo: "Ho nostalgia dell'Italia"

foto LaPresse Correlati Ritiro tutto italiano per "Pinturicchio" 17:36 - Ritiro precampionato tutto italiano per Alessandro Del Piero. L'ex capitano bianconero da venerdì sera è a Jesolo insieme a tutti i compagni di squadra del Sydney. "Sono rimasto sorpreso da tutta la gente che è venuta ad accogliermi , e l'affetto è reciproco - ha detto Alex -. Ho nostalgia dell'Italia". "La maglia numero 10 della Juve? Io ho fatto quello che dovevo, adesso in bocca al lupo a Tevez", ha aggiuno - Ritiro precampionato tutto italiano per. L'ex capitano bianconero da venerdì sera è a Jesolo insieme a tutti i compagni di squadra del Sydney. ", e l'affetto è reciproco - ha detto Alex -.". "La? Io ho fatto quello che dovevo, adesso in bocca al lupo a", ha aggiuno

Il Sydney rimarrà in Italia fino al 22 agosto e si allenerà allo stadio Picchi. In programma ci sono anche una serie di amichevoli, a cominciare dal 7 agosto contro il Padova. Cori e applausi per Pinturicchio all'aeroporto di Venezia. ""Ho nostalgia dell'Italia, ma sono felice della mia nuova avventura in Australia - ha spiegato appena atterrato -. Sono sempre contento quando torno nel mio Paese".